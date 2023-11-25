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Nevşehir Belediyesi'nden 24 Kasım anısına fidan

YAŞAM 25.11.2023, 08:00
Nevşehir Belediyesi'nden 24 Kasım anısına fidan

Nevşehir Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm okullara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutlayan Nevşehir Belediyesi, gün dolayısıyla il merkezi ve bağlı köylerde bulunan 106 okula toplam 5 bin 300 adet çam fidanı dağıttı. Her okula 50 adet dağıtılan ve okul bahçelerine dikilecek olan fidanlar Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince okullara teslim edildi.

Gün dolayısıyla Boğaz Köyündeki Boğaz Köyü İlkokulu’nu ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, burada öğretmenlerle bir araya gelerek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Öğretmenlik mesleğinin insanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz mesleği olduğunu belirten Savran, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde büyük rol oynayan, onlara vatan, millet ve bayrak sevgisi aşılayarak tüm yüce değerleri benimseten öğretmenlerimiz hepimiz için son derece önemli ve kıymetlidir” dedi.

Şefkatin, sevginin, bilginin timsali öğretmenlerimizin, yarınımızı inşa etmek gibi kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Savran, eğitime, öğrenmeye en üst seviyede değer veren kadim medeniyetimizin her ferdinin öğretmenlerimize şükran borcu olduğunu kaydetti.

Öğretmenlerin her bir çocuğu birer fidan gibi büyük bir emek, sevgi ve sabırla yetiştirdiğini ve onların hayatlarına değer kattıklarını söyleyen Savran, “Milletimize eşsiz hizmetlerde bulunan, vatanperver nesillerin yetişmesinde büyük bir gayretle görevini ifa eden, fedakârlık ve sorumluluk mesleğinin sahibi öğretmenlerimiz için açıkçası ne yapsak azdır. Öğretmenlerimiz çocuklarımızı birer fidan hüviyetiyle, birer çiçek gibi yetiştirmeye çalışırken, bizlerde onlar adına okul bahçelerine birer fidan dikerek, gelecekte onların adını yaşatacak yeşil bir Nevşehir ve Türkiye için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanına bilgi, azim ve sevgi taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimize, sağlık, başarı, mutluluk dileklerimi iletiyorum. Sizlere minnettarız. İyi ki varsınız.” diye konuştu.

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