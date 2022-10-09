Nevşehir Belediye Tiyatrosu 'Zelzele' yi sundu

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının rol aldıkları “Zelzele” adlı çocuk oyunu, Nar Fikret Aktekin Ortaokulu’nda sahnelendi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde amatör olarak faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu, “Zelzele” adlı çocuk oyununu kasaba ve köylerdeki okullarda sahneliyor. İlk kez Nevşehir’de sahnelenen ve beğeniyle izlenen oyun bu kez merkez ilçeye bağlı Nar beldesinde oynandı.

Nar Semih Aktekin Ortaokulu Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda sahnelenen oyunu Nar Barbaros İlkokulu öğrencileri de izledi.

Yönetmenliğini Gökhan Eryılmaz’ın yaptığı tek perdelik oyunda; Mehmet Eren Çırak, Tuğba Yıldırım, Berire Gülmez, Rabia Özcan, Ali Sesveren, İbrahim Kaya, Fatih Salman, Gülsen Bayındır ve Hakan Keleş rol aldı.

Oyunu öğrenciler ile birlikte izleyen Nar Belediye Başkanı Süleyman Özçelik, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.