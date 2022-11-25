Nev Sağlık Grubu'ndan Bursa'da yeni merkez

Nev Sağlık Grubu, hastaneler grubu bünyesindeki Bursa’da yer alan 3. sağlık merkezi olan Nev FSM’yi düzenlenen organizasyon ile resmen hizmete açtıBURSA (İGFA) - Sağlık sektöründe Bursa’yı ve ülkemizi daha da ileriye taşıma noktasında sorumluluk alan Nev Sağlık Grubu, sağlık alanındaki yatırımları ile hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

Modern teknolojiye sahip altyapı ve hizmet kalitesi ile Bursa’da Nev Esentepe ve Nev Anadolu’dan sonra Nev FSM’yi de Bursa ve bölge halkının hizmetine sunan Nev Sağlık Grubu’nun; böylelikle Bursa’daki sağlık merkezi sayısı 3’e ulaştı. Nev Sağlık Grubu ayrıca bünyesine kısa süre önce NEV Bandırma’yı da dahil ederek, geleceğe dönük çok önemli bir adım daha attı.

BURSA’YA DEĞER KATIYOR

Hastaneler grubunun yeni markalarından Nev FSM, yepyeni hizmet binası ve kaliteli sağlık hizmeti önceliğiyle Bursa’ya önemli bir değer katıyor. Nev FSM bünyesinde; 6 yataklı gözlem odası, 1 ameliyathane, diş ünitesi, güzellik ünitesi, saç ekim ünitesi, radyoloji ünitesi meme kliniği, laboratuvar, acil odası, uyku laboratuvarı, fizyoterapi ünitesi 17 poliklinik odası yer alıyor.

Bursa’ya ve ülkemize duydukları yüksek güven ile sağlık alanındaki yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, yeni yatırımlarla birlikte çok daha geniş kapasiteyle hizmet verdiklerini söyledi. Bursa’ya 3. sağlık merkezini kazandırdıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını aktaran Kopal, Nev markası ile büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bu arada gün boyu süren açılış organizasyonuna kent ve ülke genelinden önemli protokol mensuplarının yanı sıra iş dünyası, siyaset, spor, eğitim, sağlık ve sanat camiasından çok sayıda değerli isim katıldı.