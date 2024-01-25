Nesli tehlike altında olan baykuş koruma altına aldı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından bulunan ve uçmakta zorluk yaşayan peçeli baykuş koruma altına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda; Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Keşan ilçesi Çamlıca köyü karayolu üzerinde, uçamayan peçeli baykuş tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan baykuşa, bakım ve beslenme desteği sağlandı. Baykuş, doğal yaşam alanına ulaştırılmak üzere Edirne Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Peçeli baykuş, nesli tehlike altında olan bir türdür. Bu nedenle, bu türlere yapılan müdahalelerin hızlı ve doğru olması büyük önem arz etmektedir. Jandarma ekipleri, bu konudaki bilgi ve tecrübelerini kullanarak, baykuşa yapılan müdahaleyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Baykuşun doğal yaşam alanına ulaştırılması ise, bu türlerin korunması açısından son derece önemlidir. Jandarma ekipleri, baykuşu Edirne Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü’ne teslim ederek, bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmiştir.