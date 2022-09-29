Neşet Ertaş, Kocaeli’de gönüllere yol açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Bozkırın Tezenesi” olarak bilinen büyük halk ozanı Neşet Ertaş’ı vefatının 10. yılında düzenlediği konser programıyla andıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” kabul edilen Neşet Ertaş için İzmit Kent Meydanı’nda özel bir konser düzenledi.

Türk Halk Müziğinin güçlü sesleri Orhan Ölmez ve Sevcan Orhan, usta ozanın en sevilen türkülerini Kocaelililer için yorumladı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı. Sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Büyükakın, usta ozan Neşet Ertaş’ı andı ve alandaki kalabalığa programa katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş’ın hayatı hakkında bir video gösterimi ile başlayan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konser alanını dolduran kalabalık türkülere hep birlikte eşlik etti. Hareketli türkülerin de seslendirildiği, dansın ve eğlencenin eksik olmadığı konserde katılımcılar unutulmayacak bir gece yaşadı. Dernek başkanları, kendilerini Neşet Ertaş’ı anma programında buluşturan Başkan Büyükakın’a plaket takdim etti.