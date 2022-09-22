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Neşet Ertaş'a Bursa'dan senfonik anma

YAŞAM 22.09.2022, 09:29
Neşet Ertaş'a Bursa'dan senfonik anma

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) organizasyonuyla Bozkarın Tezenesi Neşet Ertaş, vefatının 10'uncu yılında anıldı.BURSA (İGFA) - Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Eray İnal şefliğindeki konserde, Nilgün Kızılcı ve Mustafa Kemal Şimşek solist olarak aynı sahneyi paylaştı. Gecede, usta ozan Ertaş'ın sevilen ve dillerden düşmeyen eserleri solistler tarafından BBDSO eşliğinde okundu.

Konserde, "Acem Kızı", "Neredesin Sen", "Yolcu" ve "Sen Benimsin Ben Senin" gibi şarkıları solistler ‘Bursalı sanatseverler eşliğinde’ seslendirdi.

Gecenin sonunda; solistlerin ve orkestranın performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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