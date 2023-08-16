'Nerede haber orada biz' KKTC'de

Gazeteci Müslüm Karaaslan’ın derlediği ve İzmirli 46 gazetecinin anılarından oluşan “Nerede Haber Orada Biz” adlı kitaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de destek geldi.KKTC (İGFA) - Sosyal Sorumluk Projesi kapsamında hazırlanan ve tüm geliri 6 Şubat Depremi’nde yaralanan çocuklar ile Ukrayna’da savaşta yaralanan çocukların rehabilitasyonu için bağışlanacak olan kitaba destek çığ gibi büyüyor.

Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, yerel yönetimler ve iş dünyasının büyük duyarlılık gösterdiği sosyal sorumluluk projesi ülke geneline yayılırken bu kez de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden destek buldu.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Emin Akkor, hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesinin çok anlamlı olduğunu, hazırlanan kitabın iletişim fakültesi öğrencileri için de önemli bir kaynak, belge olduğunu söyledi. Kitaba emek veren tüm gazetecileri kutladığını da dile getiren Akkor, İzmirli ve Kıbrıslı gazetecilerin birlikte gerçekleştirebilecekleri sosyal sorumluluk projeleri ve mesleki çalışmalara da destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Gazeteci Müslüm Karaaslan, “Nerede Haber Orada Biz” adlı kitabını kendisi ve kitapta yer alan meslektaşlarının yanı sıra kitaba emek verenler adına imzalayarak Emin Akkor’a hediye etti.