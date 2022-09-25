Nemrut Dağı'nda çocuk felci için Rotaryenlerden farkındalık konseri

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22’incisi düzenlenen “Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında 2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılmak için gelen onlarca engelli Mehmetçik ve rotaryenlerin yardımı ile zirveye taşındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen “Engelliler ile Nemrut'a Tırmanıyoruz” etkinliği bu yıl 22. kez gerçekleştirildi.

Commagene uygarlığına ait ören yerlerinden Karakuş tümülüsü ve Roma dönemine ait tarihi cendere köprüsünü ziyaret eden engelliler Mehmetçik, rotaryenler ve gençlerin yardım ile zorlu bir tırmanışın ardından Nemrut Dağı'nın zirvesine tırmandı. Konser için Adıyaman’a gelen çello sanatçısı Jamal Aliyev de engellilerin zirveye zorlu tırmanışına yardım etti.

Etkinlik kapsamında Dünyaca ünlü çello sanatçısı Jamal Aliyev, engellilerin sorunlarına ve ‘Çocuk felci hastalığına son’ sloganıyla aşının önemine dikkat çekebilmek için UNESCO’nun dünya kültür mirasları arasında yer alan Nemrut Dağı’nın zirvesinde konser verdi.

Uluslararası boyutta gerçekleştirilen etkinliklere Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya, Samsun ve bir çok ilin yanı sıra ABD, Mexico, Brezilya, Polonya, Nijerya ve Arjantin gibi ülkelerden gelen yüzlerce misafir Exchange Değişim Programı öğrencileri, rotaryenler, engelliler ve engelli derneklerinin yanı sıra vatandaşların katıldı.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün gerçekleştirdiği bu organizasyonun bölgenin ve ülkenin tanıtımına büyük katkılar sağladığına dikkat çeken Başkan Ferit Binzet, ”Güneşin doğuşu ve batışının devasa Kral ve Tanrı heykellerinin arasında en güzel izlendiği, UNESCO tarafından dünya Kültür Mirasları arasında yer alan 2206 metre yükseklikteki Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut Dağının zirvesinde Çello Sanatçısı Jamal Aliyev tarafından Doğu ve Batı kültürünü yansıtan eserlerin seslendirildiği muhteşem bir konser dinledik. Bu organizasyon ile tüm dünya’da Rotary’nin başarıyla yürüttüğü Çocuk Felcine Son kampanyasına ve tüm dünya’da halen devam eden Korona virüsle mücadele için aşının önemin dikkat çekmek istedik. Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olan Nemrut Dağından tüm Dünya’ya seslenerek aşılarınızı yaptırın diyoruz" çağrısında bulundu.

Etkinliğe katılan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise 22 yıldır devam eden “Rotary Engelliler ile zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi ile bugüne binlerce engelliyi Nemrut Dağı’nın zirvesinde buluşturan projenin Adıyaman için önemine vurgu yaptı.

Rotary 2430. Bölge Guvernörü Emre Öztürk, Rotary’nin uluslar arası projelerinden birisi olan POLIO (çocuk felci) hastalığı ile mücadele edilmesi ve aşının önemi ile engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut dağında bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu muhteşem mekanda harika bir konser dinledik. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü'nün 22 yıldır başarıyla gerçekleştirdiği bu organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen Çocuk Felcine son vermek için aşılarınızı yaptırın“ diye konuştu.

Çello Sanatçısı Jamal Aliyev de, ”Çocuk Felcine Son vermek için büyük bir çaba gösteren Rotary aynı zamanda engellilerin sorunlarına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, tarihi mekânda böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan ve konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bu arada organizasyonda Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Jamal Aliyev’e ve Kahta Kaymakamı Selami Korkutat'a yıllardır Nemrut Dağı'nda düzenlenen etkinliklere destek veren Kadir Dursun’a kaide üzerinde ter alam Nemrut heykellerinden hediye etti. Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk ile Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Suat Baysan ise, Jamal Aliyev’e konser için teşekkür ederek, Polio yeleği ve Rotary şapkası hediye etti.