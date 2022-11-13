Nefes Dağyenice'de 200 fidan toprakla buluştu

Nefes Dağyenice Park Resort, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Final ve Yönder okullarından 100 öğrencinin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Her yıl 11 Kasım’da Türkiye’nin 81 ilinde kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Final ve Yönder Okulları’ndan 100 öğrenciyi misafir eden Türkiye’nin en büyük açık hava ve doğal yaşam merkezi Nefes Dağyenice Park Resort, 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Doğası ve havasıyla Bursa’nın ciğerleri konumunda bulunan Nefes Dağyenice, yeni diktiği fidanlarla da yeşil Bursa kimliğine katkı sağlayacak. Her bir öğrencinin 1 fidanı ekimi yaptığı etkinlikte, Nefes Dağyenice çalışanları da 100 fidan dikti.

Bursa’nın doğası, havası ve suyuyla Türkiye’nin birçok şehrine örnek olduğuna dikkat çeken Rota 16 Yönetim Kurulu Üyesi Samet Kurtoğlu, “Yeşil alan denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri de Dağyenice. Böylesine güzel bir alanı korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Nefes Dağyenice Park Resort olarak bizlerde, tıpkı geleceğin bugünden dikilmiş fidanları olan öğrencilerle, 200 fidanı toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir dünya, daha yeşil bir Türkiye ve tabi ki daha yeşil bir Bursa için elimizden geleni her zaman yaptık, bundan sonra da yapmayı sürdüreceğiz” dedi.