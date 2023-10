Necip Fazıl, vefatının 40. yılında Erzurum'da anıldı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Gençlik" temalı, "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu"na katıldı.ERZURUM (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneğince düzenlenen "Eğitim ve Gençlik" temalı, "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, çocukluğundan beri İsrail'in Filistin'e yaptığı zulümlerin rutin aralıklarla gündeme geldiğini söyledi.

Uluslararası kuruluşların zulme karşı kayıtsız tutumlarını eleştiren Tekin, şöyle konuştu: "Bizim rahatsız olduğumuz, bize uymuyor dediğimiz, bizi huzursuz eden her ne varsa bir şekilde uluslararası insan hakları metinlerinde karşılıklarını buluyorlar, bize getiriyorlar. Biz de her seferinde mağdur oluyoruz. Şimdi dünya barışını, dünya milletlerinin haklarını korumakla mükellef kuruluşlar, muhtemelen tüm bu saldırılar bitip İsrail amaçladığı hedeflere ulaştıktan sonra çıkacaklar ve kendilerini bu bahsettiğimiz metinlerden referanslarla İsrail'in saldırılarını meşru, İsrail'in kazanımlarını makul ve mantıklı olarak bulacaklar, bize de açıklayacaklar. Ben artık bu düzenden gerçekten bıktım. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür.' mottosunu çok farklı ve değerli bir ifade olarak buluyorum. Gelin hep beraber dünyada insan hakları metinlerini tartışmaya açalım, yoksa sürekli her defasında önümüze bunlar getirilecek."

Bakan Tekin, Cihannüma Dayanışma ve İş Birliği Derneğinin kuruluş hikâyesini övünerek yazdığını ve kurucu genel başkanı olmaktan onur duyduğunu belirterek, binlerce yıllık geçmişin gelecek kuşaklara aktarılmasını arzu eden, bir neslin dönemini ifade eden derneğin, Türkiye'de en çok ses getiren etkinlikler yapan sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu anlattı.

Sempozyumun hayırlara vesile olmasını dileyen Tekin, Necip Fazıl'ın sadece Türk edebiyatının bir şair ve yazarı olmadığını; aynı zamanda Türk düşüncesinin, Türkiye'deki entelektüel zeminin, Müslüman düşüncesinin de son derece en önemli fikir adamlarından biri olduğunu dile getirdi.

Necip Fazıl'ın gençlere verdiği öneme işaret eden Bakan Tekin "Milli Eğitim Bakanlığımız çalışkan, sorumluluk sahibi, çevresine duyarlı gençliği inşa etme çabası içindedir. Elimizden gelen her imkânı devreye sokarak çocuklarımızın Necip Fazıl üstadın idealize ettiği bu nesle ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Böyle bir gençliği -bu kadar vatansever, ülkesini, milletini bu kadar çok seven bir gençliği- yetiştirmek, inşallah, bizlere nasip olur." dedi.

Tekin, Necip Fazıl başta olmak üzere Sezai Karakoç gibi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında çaba gösteren üniversiteleri, akademisyenleri ve öğretmenleri kutladı.