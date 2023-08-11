Necip Fazıl şiirleriyle Bursa'da anıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vefatının 40. yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek’i, ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen’in icra ettiği eserleriyle andı.BURSA (İGFA) -Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve şairin torunları Şeyma Kısakürek ile Emrah Kısakürek ile çok sayıda vatandaş katıldı. Arzen, orkestra eşliğinde Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen "Sakarya Türküsü", "Şarkımız Bizim", "Utansın", "Kaldırımlar", "Surda Bir Gedik Açtık" eserlerini ve sevilen eserlerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Necip Fazıl Kısakürek’in milli ve manevi duygularla örülü bir hayat yaşadığını kaydetti.

Kısakürek’in memlekete ve edebiyata adanan bir ömür geçirdiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bir ülkenin büyüklüğü sadece ekonomik gücüyle değil edebiyatı, sanatı ve düşünce zenginliği ile ölçülür. Bu sebeple şairlerimizin, yazarlarımızın, düşünürlerimizin ve sanatçılarımızın varlığı bizim en büyük zenginliğimizdir. Kültür sanat yönümüzü daima diri tutmamız ve bu alandaki önemli şahsiyetlerimizi daha yakından tanıyıp özümsememiz gerektiğini düşünüyorum. İşte bu noktada Türk şiirinin ve fikir hayatının en özel, en cesur kalemlerinden biri belki de birincisidir, Üstat Necip Fazıl Kısakürek. O, kökleriyle Türk diline, inancı ile İslam’a yaslanıp yaşadığı çağa müdahil olmuş ve söylediği ustalıklı eserlerle Sultan-ı Şuara unvanını hak etmiştir. Bir sanatçı, düşünür ve dava adamı olarak üstadın gayreti bizler için örnek olmalıdır. Birçoğumuz Büyük Doğu ırmağından susuzluğumuzu giderip, üstadın fikirleri ve eserleriyle beslendik çok şükür. Rabbim üstadımızı cennetinde ağırlasın” dedi.

Üstat severlere katılımları için teşekkür ederek söze başlayan Emrah Kısakürek ise “Kıymetli Başkanımıza, Bursa’ya teşekkür etmek istiyorum; ‘Bir Adam Yaratmak’ versiyonunu en güzel bu şehirde izledim. Hem Üstada hem de sanata verdikleri bu kıymetli katkı için oyunculara, yönetenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üstadın eserleriyle sizlere de keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.