Nebil Özgentürk’ü İzmit'in Yaşam Bahçesi'nde hayran kaldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’ü İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesinde ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önümüzdeki süreçte gerçekleştirecekleri projelere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hürriyet, bu çalışmalar kapsamında da gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk ile İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesinde bir araya geldi. Toplantıya Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ceren Öker Cömert, Basın Yayın Müdürü Ozan Özgenç, Halka İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu, Kocaeli Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Esma Torun Çelik ve İzmit Belediyesi Koordinatörü Sercan Al katıldı.

Toplantıda İzmit’in tarihine ilişkin gerçekleştirilebilecek projeler ele alındı. Nebil Özgentürk’e İzmit tarihi hakkında bilgiler verilirken Başkan Hürriyet, Özgentürk’e hediye takdiminde bulundu. Hürriyet toplantı sonrasında da Nebil Özgentürk’e İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesinde yer alan serayı gezdirdi. Özgentürk programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hürriyet ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.