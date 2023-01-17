Nazım Hikmet, 121’inci doğum gününde İzmit'te şiirlerle anıldı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, İzmit Unutmaz etkinliği kapsamında şair Nazım Hikmet Ran’ı 121’inci doğum gününde KYÖD Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği program ile andıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İzmit Unutmaz etkinliği kapsamında usta şair Nazım Hikmet Ran’ın 121’inci doğum günü dolayısıyla anma programı düzenledi. KYÖD ve Aydili Sanat Derneği’nin katkılarıyla KYÖD Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda Nazım Hikmet Ran, şiir ve besteleri ile anıldı. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne aldığı programda İzmitli vatandaşlar, şiir ve edebiyata doyduğu bir geceyi geride bıraktı.

NAZIM DOSTLARI BİR ARAYA GELDİ

Sanata ve sanatçıya verdiği önemi ortaya koyduğu çalışmalar ile her fırsatta gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu programda da ‘Nazım dostlarını’ yalnız bırakmadı.

Gecede konuşan Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimiz günden itibaren ısrarla tekrar ediyoruz. İzmit Unutmaz bizim için sadece bir propaganda başlığı değil. İzmit Unutmaz aslında, İzmit’in ve İzmitlilerin vefasını ifade ediyor. İzmit’in sahip olduğu değerlerin gelecek nesillere aktarılma çabasını ifade ediyor. Hem yerel hem ulusal sahip olduğumuz değerlerin ve kişilerin unutulmaması, unutturulmaması için çok kıymetli bir başlık" dedi.

İzmit Kent Orkestramızın sahne aldığı gecenin unutulmayacağını söyleyen Başkan Hürriyet, "Memleket hasreti ile yaşamını kaybeden edebiyatımızın büyük ozanı Nazım Hikmet’i saygı ve sevgiyle anıyorum. Bu dünyadan iyi ki geçtin iyi ki doğdun Nazım Hikmet, iyi ki bu topraklara şairsin” dedi.

Birçok farklı şiirin okunduğu, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nın resitali ile taçlanan programın ardından katılımcılar organizasyon için İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.