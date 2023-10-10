Narlıdere'nin güçlü kadınları 'Çantadaki Sır' ile Cumhuriyeti anlattı

İzmir'de Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, Çantadaki Sır isimli oyunlarıyla Güzelbahçe Kent Konseyi’nin davetlisi olarak, Güzelbahçe Kültür Merkezi’nde sahne aldıİZMİR (İGFA) -Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, Çantadaki Sır adlı oyunlarıyla Güzelbahçe Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Cumhuriyetimizin 100.yılına ve Anadolu kadının gücüne vurgu yapan ve dünya tarihine damga vuran kadınların anlatıldığı oyunu Güzelbahçe Kent Konseyi’nin daveti ile bölge halkıyla buluşturan Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, izleyenlerden büyük alkış aldı. M.Kemal Atatürk’ü ilk kez bir kadın oyuncunun canlandırdığı oyuna konuk olarak katılan Mustafa Başgülşen’in Atatürk’ün gençliğini izleyicilerle buluşturduğu ve Türk Bayrağını teslim aldığı sahne, sanatseverlere duygulu anlar yaşattı. Şaziment Duran’ın yazıp yönettiği, makyözlüğünü popüler dizi ve sinema filmlerinin makeup artisliğini yapan Özlem Çıldam’ın üstlendiği oyunda ayrıca, işsizlik, pahalılık ve depremin yarattığı acı tablo da gözler önüne serildi.

Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, tiyatro severlerin gönlünü kazanan oyunda geçtiğimiz günlerde kaybettikleri arkadaşları Neslihan Konacaklı’yı da unutmadı.

Konacaklı’yı sahnede hazırladıkları özel bir bölümle anan Güçlü Kadınlar Tiyatro Grubu, dakikalarca ayakta alkışlandı. Gece, Narlıdere Belediyesi Pakize Ateş Kadın Danışma Merkezi Müdürü Semra Pektopal’ın misafir oyuncu Mustafa Başgülşen’e plaket vermesiyle sona erdi.