Narlıdere'nin el emekleri Tarihi Yukarıköy'e yakıştı

İzmir'de Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi işbirliği ile geleneksel hale getirilen Narlıdere Üretici ve El Emeği Gece Pazarı bu sene Tarihi Yukarıköy’de kuruldu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi’nin işbirliği ile yazlarında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Narlıdere Üretici ve El Emeği Gece Pazarı, bu kez Tarihi Yukarıköy’de kuruldu.

İzmir’in yeni turizm markası olan ve yaşayan bir müze olarak yurttaşlarını ağırlayan Tarihi Yukarıköy’de kurulan Üretici ve El Emeği Gece Pazarı’na vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Ürettikleri doğal-sağlıklı ürünler ve el emeği hediyelik eşyaları vatandaşlarla buluşturan Narlıdereli kadınlar, satışlardan elde ettikleri gelir ile ev ekonomilerine katkıda bulunma fırsatı yakaladı. Narlıdere Üretici ve El Emeği Gece Pazarı, yaz boyunca her cumartesi 18.00- 23.00 saatleri arasında Yukarıköy’de İzmirliler ile buluşmaya devam edecek.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, geleneksel hale getirdikleri Üretici ve El Emeği Gece Pazarı’nın ekonominin canlanmasında önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Bu yıl gece pazarını Narlıdere’nin geleneksel yaşam tarzını ve kültürünü koruyan Tarihi Yukarıköy’de oluşturduklarını belirten Başkan Engin, "Biz burada sadece üretici ve tüketicileri aracısız şekilde buluşturmuyoruz. Aynı zamanda geçmişten gelen bir kültürü de bugünlere taşıyoruz. Narlıdereli kadınların üretime ve istihdama katılmalarını sağlıyor; onların aile ekonomilerine yardımcı olmalarına aracı oluyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz gece pazarına emek veren kadınları ve üreticilerimizi tebrik ediyor; İzmirli hemşehrilerimizi her cumartesi günü Yukarıköy’de kurulan Gece Pazarı’mıza bekliyoruz” dedi.