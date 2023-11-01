Narlıdere'de yeni yıla yeni yatırımlarla adım atılacak

Narlıdere Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında ilçe muhtarlarına sağlanan fatura ödeneğinin yükseltilmesi kararı alınırken, imar komisyonundan gelen raporlar da meclisin onayına sunuldu.

Meclis toplantısında konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın tüm Türkiye’de olduğu gibi Narlıdere’de de coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, “Yurttaşlarımız, Cumhuriyetine, ülkesine, demokrasisine, haklarına ve barışa sahip çıktılar. Tekrar hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

Meclis üyeleri ile birlikte Narlıdere Belediyesi’nde yaklaşık 4.5 yıldır görev yaptıklarını hatırlatan Başkan Engin, “Bu süreçte yaşadığımız pandemi süreci ve ekonomik zorluklara rağmen Narlıdere’mizde çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bu ay içinde İzmir’in en büyük tenis tesisi olacak Narlıdere Tenis Kulübü’nün de temelini atacağız. Kasım ayı sonunda Nar Çiçekleri Anaokullarımızın 4’üncü şubesi olacak Ilıca Şubesi’nin açılışını yapacağız. Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimizin de ilk etabının yılsonunda tamamlanmasını öngörüyoruz. Orası da İzmir halkının tamamına hitap edecek. İzmir Büyükşehir Belediyemizin dev yatırımı, Narlıdere Metrosu’nun da önümüzdeki şubat ayında açılmasını bekliyoruz. Bu projelerle yeni bir yıla gireceğiz. Meclisimizin ve belediye çalışanlarımızın yoğun çalışmasıyla, bu kadar ekonomik zorluklara rağmen çok önemli işler başardık. Emek veren tüm meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2024 seçim yılı olacak. Biz, son güne kadar hep birlikte Narlıdere’mizin sorunlarını çözmeye, ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.