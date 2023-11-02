Narlıdere'de radyasyon farkındalığı

Sağlık bilimlerinde Türkiye’nin öncü kurumlardan birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Narlıdere Kaymakamlığı ile imzaladığı iş birliği protokolü ile günlük hayatta maruz kalınan radyasyona ve risklerine dikkat çekecek.İZMİR (İGFA) - Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra farklı kurumlarla geliştirdiği iş birlikleriyle de önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), anlamlı bir çalışmaya daha imza atıyor.

DEÜ bu kapsamda, Narlıdere Kaymakamlığı ile imzaladığı iş birliği protokolü ile günlük hayatta maruz kalınan radyasyona ve risklerine dikkat çekecek.

"Radyasyonla Sağlıklı Yaşam" sloganıyla yürütülecek proje kapsamında DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Nükleer Tıp Teknikleri programlarından gönüllü öğrenciler, ilçedeki lise öğrencilerine ve eğitimcilere yönelik bilgilendirmeler sağlayacak. Bu alanda farkındalık oluşturmaya çalışacak öğrenciler, böylelikle günlük hayatta maruz kalınabilen radyasyonun olumsuz etkilerine dikkat çekerek, doğru kullanımına yönelik uyarılarda bulunacak. DEÜ Rektörlüğü Senato Salonu’nda imzalanan protokol imza törenine; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Hale Sarıçam, DEÜ Genel Sekreteri Engin Basmacı ve DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Günay Kırkım katıldılar.

"TOPLUMSAL KATKI ÖNCELİĞİMİZ"

Protokol töreninde konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, yakın ilişki içinde oldukları Narlıdere Kaymakamlığı ile var olan iş birliklerini geliştirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. Güzel, “Üniversitemizin temel görevlerinden biri de toplumsal katkı yönünde sorumluluklar almak. Bu kapsamda ilimizde farklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Bu çalışmamız da aslında onlardan yalnızca biri. Proje kapsamında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz bünyesindeki Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Nükleer Tıp Teknikleri programlarından öğrencilerimiz, toplumda radyasyon ve radyasyonun güvenli kullanımına yönelik kritik bilgilendirmeler yaparak, bu konuda doğru kaynaktan bir bilinç oluşturmaya çalışacaklar. Projenin kurumlara ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Protokol kapsamında DEÜ’nün radyasyon ve risklerine yönelik oluşturacağı ekibi, bilgilendirme sunumları, anket ve yüz yüze eğitimler verecek.