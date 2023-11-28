Narlıdere'de muhtarlarla 'ortak akıl' buluşması

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mahalle muhtarları ile ‘ortak akıl’ toplantısında bir araya geldi.

Belediye işletmesi Park Orman Narlıdere’de yapılan toplantıda belediye başkan yardımcıları da yer aldı. İlçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi veren, onların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Engin, birimlere eksiklerin bir an önce giderilmesi için talimat verdi. Herkese eşit hizmet anlayışıyla muhtarların taleplerine her zaman öncelik verdiklerini söyleyen Başkan Engin, “Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Narlıdere’mizi muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz” dedi.

Narlıdere Belediyesi olarak muhtarlarla güçlü ve etkin bir bağ kurduklarını ifade eden Başkan Engin, “Kentsel sorunların çözümünde muhtarlarımız kilit rol oynuyor. Sizler, kamunun ve halkın ortak noktasında yer alıyorsunuz. Mahalleyi ve mahalle sakinlerini hepimizden daha iyi tanıyor, yerel demokrasiyi güçlendiriyorsunuz. 4.5 yıldır sizlerle sağladığımız bu yakın işbirliği ile Narlıdere’mize birbirinden güzel hizmetler ve projeler kazandırmayı başardık” diye konuştu.

Görev süreleri boyunca kısıtlı imkânlara rağmen birçok hizmet ve projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Engin, “Narlıdere’mize değer katan Yukarıköy Projemizi tamamladık. İlçemizin en büyük ihtiyaçları arasında yer alan sosyal tesislerimizi hizmete aldık. Nar Çiçekleri Anaokullarımızı faaliyete geçirdik, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimizi tamamlama aşamasına getirdik. Kurduğumuz kooperatifimizle kadınlara istihdam yarattık, yerel üreticilerimizi destekledik. Kentsel dönüşümde de inşaat yapma-yaptırma yetkisi Belediyemize geçti. Böylelikle süreç daha hızlanacak ve halkla uzlaşı her zaman önceliğimiz olacak. 5 yıl önce ‘gelişen ve güçlenen Narlıdere’ hedefiyle çıktığımız bu yolda siz değerli muhtarlarımızın da desteğiyle birçok projeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Verdiğimiz sözleri yerine getirebildiğimiz için sizlere ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı istek ve kararlıkla çalışmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum” açıklamasında bulundu.