Narlıdere'de beslenme desteği 32 bin pakete ulaştı

İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilere beslenme desteğini sağlamaya devam eden Narlıdere Belediyesi, 16 haftadır süren proje ile ilçede eğitim gören 500 ilkokul öğrencisine yaklaşık 32 bin paket gıda desteği sağladı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, okulların ikinci döneminin başlamasıyla hayata geçirdiği Beslenme Çantası Projesi’nde öğrencilere beslenme desteği sağlamaya devam ediyor.

Belediye, 16 haftadır süren proje ile ilçede eğitim gören 500 ilkokul öğrencisine yaklaşık 32 bin paket gıda desteği sağladı.

Özenle hazırlanan ve içinde kuruyemiş, kek, süt ve meyvenin yer aldığı gıda paketleri ile dar gelirli ailelere nefes olan Narlıdere Belediyesi, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Narlıdere Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması hayata geçirdiği projesine vatandaşlar da Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi aracılığıyla bağışta bulunabiliyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Türkiye’de gıda enflasyonun her geçen gün arttığına dikkat çekerek, yükselen enflasyonla birlikte bir öğünlük beslenme maliyetleri ciddi rakamlara ulaştığını ve birçok ailenin çocuklarının beslenme çantalarını doldurmakta zorlandığı bir dönemden geçtiğini söyledi.