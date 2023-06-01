Narlıdere'de ayın personeli hediyesini aldı

İzmir'de Narlıdere Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin meclis toplantısı öncesinde, Kadın Temizlik Ekibi personeli Güldane Karabulut’a ayın çalışanı uygulaması kapsamında altın hediye etti.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi Haziran Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Engin’in başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi içinde yer alan Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Başkanlıktan verilen önergelerin ve komisyondan gelen raporların görüşüldüğü meclis toplantısında, imar planı değişiklikleri ve kamulaştırma işlemleri de karara bağlandı.

Başkan Engin, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yapılan milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerini geride bıraktıklarını belirterek, yeni dönemin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinde Kadın Temizlik Ekibi personeli Güldane Karabulut’a altın hediye eden Başkan Engin, Karabulut’u özverili çalışması nedeniyle tebrik etti.