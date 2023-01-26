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Narlıdere Belediyesi ve Dokuz Eylül'den kültürel iş birliği

YAŞAM 26.01.2023, 09:50
Narlıdere Belediyesi ve Dokuz Eylül'den kültürel iş birliği

Narlıdere Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) arasında Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın kültürel ve sanatsal faaliyetlerine destek vermesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), DEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın kültürel ve sanatsal faaliyetlerine destek vermesine yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın katılımlarıyla DEÜ Rektörlük binasında imzalanan işbirliği protokolü ile DEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Çocuk Senfoni Orkestrası’nın etkinliklerine katkı sağlayacak. İki kurum arasında imzalanan protokol ile birlikte çocukların sanatsal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

PROJELERE DEÜ KATKISI

Protokol töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Devlet Konservatuvarının, İzmir’in sanat yaşamına dokunmayı sürdürdüğünü kaydederek, “Sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştiren Devlet Konservatuvarımızın öğrencileri, yetenekleri ile fark edilmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz, Narlıdere Belediyesi'nin çocuklara sanatı sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası’ndaki akranlarına, projelerinde katkı sunacaklar” dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bir hayalden yola çıkarak hayata geçirdikleri Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nı İzmir’in sahiplendiğini ifade ederek, “Kentimizin önemli değeri Dokuz Eylül Üniversitemiz de DEÜ Devlet Konservatuvarı ile Çocuk Senfoni Orkestramıza büyük destek veriyor. Kalıcı ve sürekliliği olan bir proje olarak gördüğümüz Çocuk Senfoni Orkestramıza Dokuz Eylül Üniversitemizin sağlayacağı katkılar da bu yüzden çok önemli. İmzalanan protokolün orkestrada görev alan öğrencilerimizin sanatsal ve kültürel gelişmelerine büyük bir ivme sağlayacağına inanıyoruz. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve üniversite yönetimine Orkestramıza verdikleri destekler için teşekkür ediyor; imzalanan protokolün çocuklarımıza ve İzmir’imize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. 

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