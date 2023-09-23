Naras köprüsüne sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta Naras köprüsüne ve grup yolunun ihtiyaç olan bölümlerine sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında Manavgat’ın Oymapınar güzergahında bulunan ve çok sayıda mahallenin yanı sıra İbradı ilçesinin de geçiş güzergahında bulunan Naras Köprüsü yenilendi. 13 metre genişliğinde, 33 metre uzunluğunda olan yeni köprü kısa sürede tamamlandı. Naras Köprüsü’nde yaklaşık 23 milyon TL’ye mal olan yenileme çalışmasının ardından sıcak asfalt işlemi yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sıcak asfaltla kaplanan yolda sürücüler için güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.