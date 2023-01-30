Nadir Alpaslan'dan Kültepe övgüsü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Büyükşehir’in projelerinden Kültepe-Kaniş -Karum Ören Yeri’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, desteklediği bilimsel kazılarla gün yüzüne çıkardığı birçok eşsiz eserle tarihi yeniden şekillendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve turizm alanında yürüttüğü çalışmalar dünya çapında bilim adamlarının ilgisini çekerken Ankara’nın da takdirini kazanıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, hummalı şekilde devam eden ve büyük bir aşama kaydedilen çalışmalarla, 75 yıllık rüyanın gerçekleşeceği Kültepe-Kaniş-Karum bölgesini ziyaret ederek, bölgedeki çalışmaları inceledi.

İncelemeleri esnasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a, Kültür Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu eşlik etti.

Alpaslan, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’ndeki çalışmalar kapsamında modern donanımlarla tasarlanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi’ni gezdi. Daha sonra yapım çalışmalarında büyük aşama kaydedilen, kazılarda çıkan tabletlerin sergileneceği Kültepe Müzesi’ndeki çalışmaları inceleyen Bakan Yardımcısı Alpaslan, bölgedeki kazılarda Asurlu tüccarların yaşadığı döneme ait bulunan eserlerin sergilenmesi ve Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılarak ziyaretçilerin o döneme tanıklık etmesine imkân tanıyacak 14 Ev ve Asurlu Tüccarların Mahallesi Projesi’ndeki çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, projeler karşısında duyduğu hayranlığı dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’a çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

BÜYÜKŞEHİR İLE KÜLTEPE YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Kültepe’de, 2023 yılı ortalarında inşaat uygulamalarının tamamlanması planlanıyor. Asurlu Tüccarların ve yerel halkın kullandığı evler, aynı teknik ve aynı malzemelerle yeniden inşa edilirken Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan şehrin iki turizm rotasına da hizmet edecek bu çalışma, hem arkeolojik olarak döneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de ülkede konsept olarak türünün ilk örneği olacak.

Ayrıca, şehir ve bölge turizminin de önemli duraklarından biri olacak Kültepe Ören Yeri, yapılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi, Kültepe Müzesi çalışmaları hem kazı alanıyla hem de Tüccarlar Mahallesi ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir niteliğe bürünecek.