Müzik kütüphanesi 7 ayda bin kişiyi ağırladı

7 ay önce kapılarını açan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi bahçesindeki Müzik Kütüphanesi İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir cazibe merkezine dönüştü. Müzik yayınlarından nota arşivine geniş bir koleksiyonun yer aldığı kütüphane açıldığı günden bu yana bin kişiyi ağırladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) bahçesindeki tarihi yapıda hizmet veren Müzik Kütüphanesi önemli bir boşluğu doldurdu. Açılışından bu yana geçen 7 ayda bin ziyaretçiyi ağırlayan Müzik Kütüphanesi’nde özellikle çocuklar için “Masallarla Müzik Atölyesi”, müzikseverlere yönelik “Müzik Kütüphanesi Seminerleri-Geleneğin Elektroakustik Müzikle Buluşması” , "İçinden Müzik Geçen Öyküler- Yaratıcı Yazarlık Atölyesi” gibi çeşitli eğitimler de verildi.

Kütüphanede performans sahnesi de var AASSM Müzik Kütüphanesi’nde yaklaşık iki bin kaynak araştırmacıların erişimine açıldı. Yerli ve yabancı bestecilere ait notaların da bulunduğu kütüphane, müzik eğitimi alan gençlerin ve müzikologların yanı sıra müziğe ilgi duyan herkese ev sahipliği yapıyor. Sadece müzik ve ilgili sanat dallarını içeren kitap, dergi ve benzeri yayınlar barındıran AASSM Müzik Kütüphanesi’nde nota ve partisyon envanteri de mevcut.

Müzik Kütüphanesi’nde ayrıca öğrencilerin ve araştırmacıların inceleme yapabilmeleri, sanal müzik platformlarına erişebilmeleri için 3 masaüstü bilgisayar ve 3 müzik dinleme sistemi yer alıyor.

Ziyaretçilerin dijital inceleme yapması için sanal müzik kütüphanelerine entegre sistemin oluşturulacağı Müzik Kütüphanesi’nde ayrıca kalabalık olmayan müzik grupları için tasarlanmış bir performans sahnesi bulunuyor. Kütüphane hafta içi 09.00-17.30 saatlerinde, hafta sonu ise 13:00-17:30 saatleri arasında kentlilere hizmet veriyor.