Müze Keşan’da notalar dans etti

Keşan Kent Müzesi binasında Türk Sanat Müziği konseri verildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konsere Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Koro şefliğini Belediye Sanat Merkezi’nden Yasin Güntek’in yaptığı konserde solist Funda Karakeçili birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.

İzleyicilerden bazıları şarkılara söyleyerek eşlik ederken, bazıları ise yerinden kalkarak oynadı.

Yaklaşık 1.5 saat süren konser ayakta alkışlandı.

Kent müzesi binasına sahip çıkan ve konsere katılan herkese teşekkür eden Başkan Helvacıoğlu, “Belki bazılarınızın tedavi olduğu bir hastane, bazılarınızın da benim olduğu gibi doğduğu bir hastane binasıydı burası. Geçmişi hatırlıyoruz. 100 yıl önce Çanakkale Savaşları’nda cephe gerisi hastanesi olarak kullanılmış. Sonra Kızılay ve devlet hastanesi olmuş. Sanatın, kültürün, sporun, kaynaşmanın, dayanışmanın şehri olsun istiyoruz Keşan. Keşan’da birliğimiz, beraberliğimiz olsun istiyoruz. Keşan’da 65 bin nüfusumuz var. Misafirlerimiz dahil kimse kimsenin elini bırakmasın. Çünkü birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Gönül birliği olsun ve beraberliği olsun. Müzemizde müthiş bir atmosfer oluştu.” dedi.

Konser sonunda Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, sahneye gelerek solist Karakeçili’ye çiçek takdim etti.