Mutluluğun adresi Down Kafe misafirlerini bekliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ve Türkiye'de birçok şehre örnek olan down sendromlu gençlerin çalıştığı, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafe” normalleşme süreciyle birlikte kaldığı yerden çalışmalarına devam ediyor. Hayata artı katan özel çocuklar yeniden misafirlerini Down Kafe’ye bekliyor.DENİZLİ (İGFA) - Down sendromlu özel bireylerin hayata olan bağlarını güçlendirmek amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen Down Kafe, yaşanan salgın nedeniyle faaliyetlerine ara vermişti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Down Kafe normalleşme süreciyle birlikte kaldığı yerden misafirlerini ağırlamaya başladı. Bu kapsamda down sendromlu gençleri iş hayatına kazandırarak sosyalleşmelerine katkı sağlayan Down Kafe'yi 7 yıl önce Yunus Emre Mahallesi’nde hizmete açan Denizli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu projeyle büyük takdir toplayarak pek çok şehre örnek oldu. Türkiye'nin ilklerinden biri olan Down Kafe, Denizli'de vatandaşların keyifle zaman geçirebileceği örnek mekanlardan biri haline geldi. Down sendromlu melek yüzlü genç özel bireyler, hem kafede eğlenceli vakit geçiriyor hem de gün içinde insanlara servis yaparak hayata atılıyorlar. Down Kafe salgın sürecinin ardından yenilenen yüzüyle Denizlili misafirlerini bekliyor.

"Bizim en özel projemiz"

Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan pandemi tedbirlerinden dolayı ve Down Kafe’de çalışan özel çocukları korumak adına salgın sürecinde kafeyi geçici olarak kapattıklarını söyleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu zorlu süreçte de özel çocukların her türlü ihtiyacı için çaba göstermeye devam ettiklerini söyledi. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden Down Kafe’yi faaliyete geçirdiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: " Down Kafe bizim en özel projemiz. Çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine yönelik hizmete sunduğumuz bu kafemiz yeniden hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı. Burada çalışan gençlerimiz çok şükür yeniden çevresine mutluluk saçmaya başladı. Tüm hemşehrilerimizi bu özel projemize destek olmaya ve çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmaya davet ediyorum. "