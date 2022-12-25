Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehanelerde, “Eğitimli Aileler Bilge Nesiller” projesi kapsamında Dr. Özgür Bolat “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” başlığı altında söyleşi yaptı. Anne ve babaların çocuk eğitiminde sıkça başvurdukları hatalara değinen Bolat, yapılan bilimsel çalışmaları referans göstererek doğru metotları anlattı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, 9-14 yaş aralığındaki öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmeleri için faaliyetlerini sürdüren Bilgehaneler, verdiği eğitimlerin yanında panel, konferans ve söyleşilerini sürdürüyor.

Bu kapsamda “Eğitimli Aileler Bilge Nesiller” projesi kapsamında Dr. Özgür Bolat “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” başlığı altında söyleşi yaptı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşiye ebeveynler çocuklarıyla birlikte katıldı.

Anne ve babaların çocuk eğitiminde sıkça başvurdukları hatalara değinen Bolat, yapılan bilimsel çalışmaları referans göstererek doğru metotları anlattı. Bolat, “Kimler çocuğuna yakışıklı oğlum, güzel kızım dedi? Kimler çocuğuna zeki oğlum, akıllı kızım dedi? Sıkıntıyı söyleyeyim size. Stanford’ta bir araştırmacı var, grubu ikiye ayırıyor.10 tane kolay soru veriyor. Seviyelerini önceden ölçtüğü için soruların kolay olduğunu biliyor. İlk grup soruların 10’unu da yapıyor ve ‘aferin çok zekisiniz’ diyor. Diğer gruba da 10 soru veriyor, bunlar da 10 soruyu yapıyor. Bunlara da ‘aferin siz çok çalışmışsınız’ diyor. İlk grup; başarısını çok zeki olmaya, diğer grup çalışmasına bağlıyor. Hangisinden daha çok deneyen çıkar? Zeki diye etiketlenen çocuk, başarısını zekaya bağladığı an zor bir iş geldiğinde yapamazsa ne olacak? Zeki algısını kaybedecek. Risk alır mı? Almaz. Hep etrafınızda görürsünüz. Zeki ama çalışmıyor değil mi? İşte bundandır. Anne, baba, öğretmen toplumu zeki diye etiketlediğinde o çocuğun temel amacı ne oluyor? Zeki etiketini sürdürmek. Bununla ilgili binlerce araştırma var. Bu çocuklar ya son dakika çalışırlar ya çalışmazlar ve kopya çekme vardır. Çünkü zeki olduğunu ispatlama çabasına girerler. Artı daha fazlası başarısız oldular, değiştirebilir mi? Hayır. Çalışmayı değiştirebilirler mi? Değiştirebilirler.” dedi.

Bilgehanelerde “Eğitimli Aileler Bilge Nesiller” projesi kapsamında ailelerin çocuk eğitimine aktif katılımını sağlamak ve aile bağlarını güçlendirmek amacıyla alanında uzman kişilerin eğitimleri devam edecek.