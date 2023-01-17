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'Mutfakta Sıfır Atık Projesi’ start verdi

YAŞAM 17.01.2023, 08:30
'Mutfakta Sıfır Atık Projesi’ start verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay’ı işbirliğinde ‘Mutfakta Sıfır Atık Projesi’ başlatıldı. Proje kapsamında sıfır atık gönüllülerine kompost gübreleme ve yerinde ayrıştırma eğitimi verildi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde Agiros Thermal Otel’de ‘Mutfakta Sıfır Atık Projesi’ düzenlendi. Proje kapsamında oluşturulan Kompost Atölyesi’nde Kızılay Kadın Çalışma Grubu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı Biorfe Kompost Set ile kompost gübreleme işlemi yaptı. Ülkenin en önemli çevre hareketi olarak nitelendirilen Sıfır Atık Projesi’ne büyük destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilk kez ‘Mutfakta Sıfır Atık Projesi’ne ev sahipliği yaptı. Atölye çalışmasına; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eşi Mehtap Yılmaz, Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Birim Yöneticisi ve projenin yazarı Semra Aydın, Türk Kızılay Balıkesir İl Merkezi Şube Başkanı Mustafa Burak Kelemençe, Mutfakta Sıfır Atık Projesi Gönüllü Danışmanı Kimya Mühendisi Dr. F. Figen Ar ve sıfır atık gönüllüleri katıldı.

PİLOT PROJELERLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK Son yıllarda yerel ve küresel düzeyde karşılaşılan çevresel sorunların üstesinden gelmek çözüm üretmek amacıyla yoğun çaba gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği pilot projelerle Sıfır Atık hareketine önemli destekler sağlıyor. Türkiye’de bir ilk olan “Atıksız Ada” Projesi başta olmak üzere Tarlada Sıfır Atık Projesi, Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi, İlaç Atık Toplama Projesi, her ilçede Sıfır Atık Caddesi gibi birçok projeyle gündeme gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, atıksız bir yaşam için öncülük ediyor.

MUTFAKTAN CADDEYE AYRIŞTIRMA İleriki yıllarda sorunların yaşanmaması için bugünde bir şeylerin yapılması gerektiğine vurgu yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Şehrimizdeki vahşi depolama alanlarının tekrar doğaya kazandırılması, metan gazının enerjiye dönüştürülmesi gibi birçok çevreyi koruyan projeyi önemle sürdürüyoruz.  Yerinde ayrıştırmayı önemsiyoruz, neyin çöpe atılması gerektiği neyin atılmaması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendiriyor ve her ilçemizde sıfır atık caddeleri oluşturuyoruz.  Mutfakta başlanılan küçük ayrıştırmanın dalga dalga büyüyerek ne kadar önemli sonuçlar verdiğini kısa zamanda göreceksiniz” dedi.

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