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Mutfak, afetzedeler için 24 saat üretimde
YAŞAM 11.02.2023, 17:45
Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, örnek bir dayanışma hareketi ile mutfaklarını depremzedeler için üretime açtı.İZMİR (İGFA) - Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ve şefleri, gönüllü vatandaşlar ile Kent A.Ş. çalışanları, afet bölgesine gönderilmek üzere besin değeri yüksek ve dayanıklı yiyecekler üretmeye başladı.
Çeşitli firmaların malzeme desteği sağladığı üretim, 24 saat aralıksız çalışmayla hafta sonuna kadar devam ettirilecek. Hazırlanan ve vakumlu poşetlerle paketlenen ilk yiyecek kolileri, bugün yardım TIR’ı ile yola çıkarılacak ve yarın Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da bulunduğu deprem bölgesine ulaştırılacak.
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