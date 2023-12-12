Mütercim Yayın Grubu'ndan Siirt Kitap Fuarı tepkisi

Daha önceki nceki fuarların tümüne katıldıklarını belirten Mütercim Yayınları sahibi Mehmet Ali Arslan, bölgenin en büyük yayın grubu olmalarına rağmen Siirt Kitap Fuarı'ndan men edildiklerini belirterek, tepki gösterdi.BATMAN (İGFA) - Özellikle medrese ve Kur’an kurslarıyla bilinen Siirt ilinin kitap fuarına katılmamanın üzüntüsünü dile getirdiklerini belirten Mütercim Yayınları Sahibi Mehmet Ali Arslan, kendisinin çoğu tercüme ve Arapça olmak üzere 134 kitabının bulunduğuna dikkati çekti.

"Okurlarımız uzun süredir bu fuarı bekliyordu" diyen Arslan, "Önceki yıllarda aynı firma tarafından organize edilmesine rağmen fuarlara katılmıştık. Bu yıl bizi fuara almadılar. Okuyucularımızdan her gün telefon geliyor niye katılmadınız diye. Fuarı organize eden Siirt Belediyesi ve Siirt Valiliğinin bundan sonraki fuarlarda bu sıkıntıları göz önünde bulundurmalarını talep ediyoruz” dedi.