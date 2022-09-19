Müstecip Onbaşı Bursa Yenişehir'de anıldı

Çanakkale kahramanı Müstecip Onbaşı Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anıldıGürhan ADANA/Yenişehir Memleket (BURSA İGFA) - Yenişehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı Çanakkale Savaşı Kahramanı Müstecip Onbaşı’nın köyü Orhaniye’de gerçekleştirildi.

19 Eylül dolayısıyla ilk tören Atatürk Anıtı önünde Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Gaziler Derneği'nin çelenklerini sunmasıyla gerçekleştirildi.

Muharip Gaziler Derneği Yenişehir Temsilcisi Hikmet Öztürk, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öztürk, 19 Eylül'ün Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günü olduğunu kaydetti.

Gazilerden Haşim Şahin'in şiir okumasından sonra Muharip Gaziler Derneği Yenişehir Temsilciliği ziyaret edildi.

Öte yandan etkinlikler Orhaniye Köyü’nde devam etti. Müstecip Kılıçaslan'ın (Müstecip Onbaşı) kabri ziyaret edilip Kur'an-ı Kerim ve dua okundu. Etkinlikte Çanakkale Savaşları sırasında Turkuvaz adlı Fransız denizatlısını top atışıyla esir alan Müstecip Kılıçaslan'ın gösterdiği kahramanlık anlatıldı. Orhaniye Gazi Müstecip Onbaşı İlkokulu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan program icra edildi.

MÜSTECİP ONBAŞI

Savaşın en şiddetli zamanında Kilitbahir’de boğazı geçmek isteyen Fransız denizaltısını fark eden Müstecip Onbaşı, topunu ateşler, birkaç atıştan sonra Fransızların gurur kaynağı Turguoise yara alır. Denizaltı su almaya başlayınca geminin komutanı Binbaşı Ravanel, su yüzüne çıkma emrini verir. Su yüzeyinde köpükler çıkararak yüzeye çıkan deniz altıyı Müstecip Onbaşı ve silah arkadaşları esir alırlar. Müstecip Onbaşı, Enver Paşa’nın da bulunduğu bir törenle bir altın saat ve bir madalyayla ödüllendirilir. Savaş zaferle kazanıldıktan sonra köyüne dönen Müstecip Onbaşı çiftçilik ile uğraştı ve 1956 yılında hayata gözlerini yumdu. Müstecip Onbaşı, her yıl 19 Eylül günü, düzenlenen törenlerle anılıyor.