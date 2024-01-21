Mustafakemalpaşa’ya yeni altyapı

Mustafakemalpaşa’nın Fevzipaşa Mahallesi’nde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasını bitiren BUSKİ ekipleri, toplam 1.300 tonluk asfalt kaplama ile yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Fevzipaşa Caddesi’nin tamamını asfaltladı.Bursa (İGFA) - Bursa şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de güçlü bir altyapı ile özellikle içme suyundaki kayıp kaçak oranını minimuma indirmek için yoğun gayret gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa’daki çalışmalara hız verdi. Mustafakemalpaşa’nın Atatürk ve Yunus Emre mahalleleri ile Fevzi Paşa Caddesi’nde yaklaşık 4 bin metrelik kanalizasyon ve yaklaşık 2 bin metrelik yağmur suyu hattı olmak üzere, 6 bin metrelik altyapı hattı çalışmasının, Atatürk Mahallesi’ndeki 200 metrelik güzergâhı dışındaki kısmı tamamlandı.

Bu kapsamda, Mustafakemalpaşa’nın Fevzipaşa Mahallesi’nde tamamlanan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının ardından başlatılan 1.300 tonluk asfalt kaplama çalışması da sona erdi.

Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra ilçelerin içme suyu hatlarını da yenilediklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Mustafakemalpaşa 100 bini aşan nüfusu ile Bursa’nın gelişime açık ilçelerinden biri. Altyapı yenileme çalışması ile ilçe sakinlerinin daha sağlıklı içme suyuna kavuşmasını sağlayacağız. Bu doğrultuda, 17 ilçemizin tamamını şantiye alanına dönüştürdük” diye konuştu.