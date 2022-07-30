Mustafakemalpaşa’da “Kadına Şiddette Sıfır Tolerans”

İçişleri Bakanlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı’nı yayınlayarak 5 ana hedef altındaki 28 alt başlıkta sıralanan 103 madde ile açıklamıştı. 2022 Mart ayında Bakanlığın hazırladığı video 81 il valiliğinin tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştı. Bu çalışmalar doğrultusunda Mustafakemalpaşa Belediyesi ‘’Kadına Şiddette Sıfır Tolerans’’ bilinciyle ilçenin merkezi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanı’nda dağıttığı broşürlerle bu hassas konuya dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Kadına yönelik şiddet insanlık için tehdittir diyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 5 Milyon erkeğe yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık çalışmaları kapsamında başta personelleri olmak üzere tüm ilçe halkına el broşürleri dağıtarak, farkındalık çalışmasına ortak oldu.

Kadına yönelik şiddet ve bilinçlenme konusunda çalışma ve projelere her zaman hassasiyet gösteren Mustafakemalpaşa Belediyesi geçtiğimiz yıllarda ‘’Sesimi Duyuramadım’’ adlı oyunla kadına şiddet, taciz ve uyuşturucu bağımlılığı konulu tiyatro oyunuyla kadına şiddette dikkat çekmişti.

Kadına şiddet asla kabul edilemez diyen Başkan Kanar ‘’ İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun dediği gibi Kadına yönelik şiddet insana ihanettir. Kadın sevgi kadın özveri demektir ve kadına şiddet asla kabul edilemez. Ben bir annenin evladı, bir eş, bir baba olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyor ve karşı çıkıyorum. Başta personellerim olmak üzere tüm ilçemizi bu görüşe davet etmek amacıyla ilçe halkımıza bilinçlendirme broşürü dağıttık. Araştırmalara göre her 10 kadından 4’ü şiddete maruz kalıyor ve bu farkındalığı eşitliği sağlamak benim boynumun borcu. Kades uygulamasıyla olay yerine kısa sürede müdahale edilmesi ve suçlulara uygulanan hukuki yaptırımlar bir nebze yüreğimize su serpiyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi Türk kadını yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın… 'Kadına Şiddete Sıfır Tolerans' bilinciyle bilgilendirme çalışmalarımız devam edecektir. ‘’ açıklamasında bulundu.