Mustafakemalpaşa’da 'Barış'ın altyapı, yol ve çöp isyanı!

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Barış Mahallesi Muhtarı Mehmet Uslu belediyeden, seçim öncesinde bozuk yolların yapılmasını beklediklerini belirtti.Ahmet GÜNAY - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nin sorunları ve sıkıntıları “Mahallemin Muhtarları” programında dile getirildi. Mahalle Muhtarı Mehmet Uslu, altyapı sorununun çözülmesini beklediklerini söyledi.

Yeni kurulma aşamasında olan mahallede altyapı ve çöp sorunu olduğunu dile getiren Barış Mahallesi Muhtarı Mehmet Uslu, “Şu an mahallemiz yeni kurulan bir mahalledir. On yedi senelik bir mahallemiz var. Şu an altyapısı yapılmaktadır. Yollarımız bozuk, seçim öncesi yapılması bekleniyor. Recep Yazıcıoğlu Caddesi’nin altyapı çalışmaları bitmiş durumdadır. Mahallemizin altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Belediyemizden beklentim ise çöp tenekeleri ve yolların onarılmasıdır. Mahallemiz, şimdi Nilüfer gibi yeni kurulan bir mahalledir. Varlıklı bir mahalledir. Temizlik ve çocuk alanlarının artmasını rica ediyorum." diye konuştu.