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Mustafakemalpaşa'da Yavelli'ye en büyük yatırım altyapı oldu

YAŞAM 10.01.2024, 11:30
Mustafakemalpaşa'da Yavelli'ye en büyük yatırım altyapı oldu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yavelli Mahallesi Muhtarı Ersin Demir, kırsaldaki en büyük sorun olan altyapı sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.Sergen DURAK - Reyhan ÖZBAKIR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) -Herkes Duysun ekibi bu hafta Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yavelli Mahallesi Muhtarı Ersin Demir’e mikrofon uzattı. Mahallenin sorunlarını Herkes Duysun mikrofonuna anlatan Muhtar Demir, mahallenin en büyük problemi olan altyapı sorununu çözdüklerini kaydetti.

Muhtarlıkta ikinci dönemi olduğunu belirten Demir, “Bu, muhtarlıkta yer aldığım 2. dönemim, 10 yıldır muhtarlık yapmaktayım. Ondan önce 5 yıllık azalık geçmişim bulunmakta ve son kez bu dönemde de adayım.” dedi.

YAVELLİ MAHALLESİNE 75 TONLUK SU DEPOSU TESİSİ

Mahallenin altyapı sorunu olduğunu ve bu sorunla alakalı projeler gerçekleştirdiklerine değinen Demir, yakın zamanda çalışmalara başlayacaklarını kaydetti. Muhtar Demir, “Parke taşlarımızı sokaklarımıza döşedik. Gereğinden fazla çamurla karşı karşıya kalıyorduk, malum kırsal bir mahalleyiz. Vatandaşlarımıza hizmet adına arıtma tesisleri kurduk. Artık daha temiz içme suyu kullanabiliyorlar. Mahallemize 75 tonluk yeni su deposu tesisi kattık ve bu konuyla ilgili belediye başkanımız bize çok yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.

“ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLDÜ”

Mevcut altyapı sorununun çözüldüğünü de kaydeden Yavelli Mahalle Muhtarı Ersin Demir, “Bir tane kahvehanemiz vardı ve işletmeye kapalıydı. Belediyemizden masa ve sandalye tedarik edip bu kahvehanenin yürürlüğe girmesini sağladık. Bununla birlikte 580 adet meramız var. Bu meramız hayvanlarımızın otlayabileceği kadar çalılığa ve ağaçlık alana sahipti. Belediyemizin katkısıyla birlikte meramızı faaliyete geçirdik. Özellikle bahsettiğimiz gibi en büyük eksiğimiz altyapı sorunuydu, kanalizasyon ve içme suyu borularımız çok eskiydi. Mevcut ilçemizin altyapı şebeke sorununu Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar çözdü. Tabii ki vatandaşların istekleri bitmez. Bana soracak olursanız şu an belediyeden neredeyse hiç talebim yok diyebilirim.” diye konuştu.

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