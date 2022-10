Mustafakemalpaşa'da kuduz aşısı kampanyası

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün can dostlarımızın kuduz hastalığından korunmaları için her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘’Ücretsiz Kuduz Aşısı Kampanyası’’ yoğun ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi genelinde sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklerin kuduz hastalığına karşı korunmaları amacıyla düzenlenen kampanya, 26 Eylül Dünya Kuduz Günü başlayıp 30 Eylül Cuma gününe kadar devam etti. Sokak hayvanlarının sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için kent genelinde çalışmalarına devam eden Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından uygulanan kuduz aşısından faydalanan hayvan severler, kampanyadan oldukça memnun olduklarını, her sene aşı takvimini takip ettiklerini ifade ettiler.

Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde hayvan sever vatandaşları ve minik dostlarımızı ağırlayan veteriner hekimler, aşıların yanı sıra vatandaşların sağlıkla ilgili sorularını cevaplayarak, yönlendirmelerde bulundular.

İnsanlar için de ciddi tehlike arz eden kuduz hastalığı ile mücadele seferberliğine yıl boyunca devam edeceklerini ifade eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’Zoonoz hastalıklarıyla mücadelemizle sadece hayvan sağlığını değil, insan sağlığını da koruyoruz. Dünya Kuduz Günü kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığımız kampanyamız yıl boyunca devam edecek. Kampanyamıza destek veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.’’