Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı coşkusunu katlamak amacıyla organize ettiği halk konserleri kapsamında ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Manisalılarla buluştu.MANİSA (İGFA) - Cumhuriyetimizin 99'uncu yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği’nin güçlü ve sevilen ismi Mustafa Yıldızdoğan Manisa'da sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve çok sayıda Manisalı takip etti. 'Türkiyem', 'Şehitler Ölmez', 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Türk Kalacağız', 'Saçların', 'Kızıl Elma' isimleri şarkılarını Manisalılar için seslendiren Mustafa Yıldızdoğan, Manisalıların büyük beğenisini topladı.

Ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'a hediyelerini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü takdim etti.