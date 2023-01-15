Mustafa Yalçın'dan 'vatan' şiiri

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrenci Rıfat Emir Ulucan ile birlikte “Bu Vatan Kimin?” şiirini seslendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen organizasyonda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte öğrenciler ve velileri, sahneye gelerek, birbirinden değerli şiirleri birlikte okudu.

Etkinlikte Başkan Yalçın da minik öğrenci Rıfat Emir ile birlikte Orhan Şaik Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin?” isimli şiirini düet yaparak okudu.

Program sonunda hep birlikte sahneye gelen öğrencilerin kendi boyadıkları tabaklarla “Gelecekten Korkmayın Biz Geliyoruz” mesajını oluşturduğu koreografi de seyircilerden büyük alkış aldı.

Daha sonra öğrencilerin boyamış olduğu tabaklar, Başkan Yalçın ve beraberindeki protokol üyelerine hediye edildi.