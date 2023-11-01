Musiki Eser Sahipleri'nden konservatuar öğrencilerine destek

Kısa adı MSG olan Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği, 100 konservatuar öğrencisine destek olacağını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Başkanlığını Ferhat Göçer'in yaptığı MSG, Cumhuriyetin 100. yaşına yaraşır özel bir projeyi hayata geçireceğini duyurdu.

MSG olarak sanatın, kültürün ve müziğin geleceği olan 100 konservatuar öğrencisine burs vererek onların yanında olacağını açıklayan Başkan Göçer, "Cumhuriyet 100 yaşında, MSG 100 Öğrencinin Yanında!” sloganıyla hayata geçirilen proje ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

MSG’den yapılan açıklamada, özel bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Ferhat Göçer, "Bu yılın anlam ve önemine yakışır bir şekilde, “Cumhuriyet 100 Yaşında, MSG 100 Öğrencinin Yanında!” sloganıyla konservatuar öğrencilerine destek olma kararı aldık. Türkiye'nin dört bir yanından seçilen 100 konservatuar öğrencisine sağladığımız bu katkıyla, sanatın, müziğin ve kültürün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin yanında olabildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da sanat, bilim ve eğitime verilecek değerin aydınlanmanın yolu olacağına inanıyoruz" dedi.