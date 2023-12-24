Son Dakika

MÜSİAD Bursa'dan 'iktisadi ve toplumsal dönüşüm' konferansı

YAŞAM 24.12.2023, 12:03
MÜSİAD Bursa'dan 'iktisadi ve toplumsal dönüşüm' konferansı

MÜSİAD Bursa Şubesi geleneksel olarak düzenlediği ‘Müstakil Düşünceler Konferansı’ Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ı konuk etti.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin periyodik olarak düzenlediği Müstakil Düşünceler Konferansı’nda, ‘Türkiye’de İktisadi yapı ve Toplumsal Değişim’ başlıklı bir konuşma yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, MÜSİAD gibi kurumların varlık amacının, kapitalizmin dayattığı kuralların ötesinde, iş hayatında İslami ve milli değerleri koruyarak ahlaki prensiplere uygun şekilde iş yapmayı sağlamak olduğunu altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Recep Altepe, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ve MÜSİAD Bursa üyeleri katıldı.

Konferansın açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, 20. yüzyılla birlikte başlayan ve giderek hızlanan sanayileşme sürecine vurgu yaptı. Geleneksel tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş aşamalarının toplumsal yapıyı doğrudan etkilediğini belirten Şenocak, günümüzde ise 'Endüstri 5.0' olarak adlandırılan insansız teknolojilerin hayatımıza girdiği yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuza dikkat çekti.

Şenocak, MÜSİAD Bursa olarak yakın zamanda hizmete sunacakları İhracat Destek Ofisi, Yeşil Mutabakat Dönüşüm Programı ve MÜSİAD Bursa Akademi gibi projelerle üyelere ve şehir ekonomisine olan katkılarını artırarak devam ettireceklerini belirtti.

FERUDUN YILMAZ; “MÜSİAD, İKTİSADİ VE TOPLUMSAL YAPI ARASINDAKİ DENGEYİ SAĞLAMAK İÇİN ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal dönüşümünü konu aldığı konuşmasında MÜSİAD üyelerine seslenen Bursa UÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Tüm kurumların ortak hedefi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katkı sağlayarak Türkiye'nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak olmalı” dedi.

‘Türkiye'nin İktisadi Yapısı ve Toplumsal Değişim’ başlıklı konuşmasında ekonomi ve toplumsal yapıların birbiriyle ilişki ve etkileşim içinde olduğunu vurgulayan Rektör Yılmaz, “Kapitalizm, Batı’da ortaya çıkarak bugün küresel bir güç haline geldi. Globalizasyon ve ekonomik entegrasyon sosyolojik etkileşimleri de beraberinde getirdi. MÜSİAD da iktisadi ve toplumsal dinamikler arasındaki ilişkiden ve bu yapılar arasındaki dengeyi sağlama ihtiyacından dolayı kurulmuştur. MÜSİAD gibi kurumların amacı, kapitalizmin getirdiği dayatmalara karşın, iş dünyasında dini ve milli değerleri koruyarak, geliştirerek ve ahlaki prensiplere uygun şekilde iş yapmayı sağlamaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 16 29
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Sivasspor 17 21
11. Hatayspor 16 19
12. Ankaragücü 16 19
13. Başakşehir 17 19
14. Gaziantep FK 17 19
15. Karagümrük 17 17
16. Alanyaspor 16 17
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 17 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 16 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bandırmaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 17 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Tuzlaspor 17 16
16. Pendikspor 0 0
17. Şanlıurfaspor 16 15
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 18 40
2. Liverpool 18 39
3. Aston Villa 18 39
4. Tottenham 18 36
5. M.City 17 34
6. West Ham United 18 30
7. Newcastle 18 29
8. M. United 18 28
9. Brighton 18 27
10. Chelsea 17 22
11. Bournemouth 17 22
12. Fulham 18 21
13. Brentford 17 19
14. Wolves 17 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 18 16
17. Nottingham Forest 18 14
18. Luton Town 17 12
19. Burnley 18 11
20. Sheffield United 18 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5