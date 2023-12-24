MÜSİAD Bursa'dan 'iktisadi ve toplumsal dönüşüm' konferansı

MÜSİAD Bursa Şubesi geleneksel olarak düzenlediği ‘Müstakil Düşünceler Konferansı’ Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ı konuk etti.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin periyodik olarak düzenlediği Müstakil Düşünceler Konferansı’nda, ‘Türkiye’de İktisadi yapı ve Toplumsal Değişim’ başlıklı bir konuşma yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, MÜSİAD gibi kurumların varlık amacının, kapitalizmin dayattığı kuralların ötesinde, iş hayatında İslami ve milli değerleri koruyarak ahlaki prensiplere uygun şekilde iş yapmayı sağlamak olduğunu altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Recep Altepe, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ve MÜSİAD Bursa üyeleri katıldı.

Konferansın açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Alparslan Şenocak, 20. yüzyılla birlikte başlayan ve giderek hızlanan sanayileşme sürecine vurgu yaptı. Geleneksel tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş aşamalarının toplumsal yapıyı doğrudan etkilediğini belirten Şenocak, günümüzde ise 'Endüstri 5.0' olarak adlandırılan insansız teknolojilerin hayatımıza girdiği yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuza dikkat çekti.

Şenocak, MÜSİAD Bursa olarak yakın zamanda hizmete sunacakları İhracat Destek Ofisi, Yeşil Mutabakat Dönüşüm Programı ve MÜSİAD Bursa Akademi gibi projelerle üyelere ve şehir ekonomisine olan katkılarını artırarak devam ettireceklerini belirtti.

FERUDUN YILMAZ; “MÜSİAD, İKTİSADİ VE TOPLUMSAL YAPI ARASINDAKİ DENGEYİ SAĞLAMAK İÇİN ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal dönüşümünü konu aldığı konuşmasında MÜSİAD üyelerine seslenen Bursa UÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Tüm kurumların ortak hedefi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katkı sağlayarak Türkiye'nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesini sağlamak olmalı” dedi.

‘Türkiye'nin İktisadi Yapısı ve Toplumsal Değişim’ başlıklı konuşmasında ekonomi ve toplumsal yapıların birbiriyle ilişki ve etkileşim içinde olduğunu vurgulayan Rektör Yılmaz, “Kapitalizm, Batı’da ortaya çıkarak bugün küresel bir güç haline geldi. Globalizasyon ve ekonomik entegrasyon sosyolojik etkileşimleri de beraberinde getirdi. MÜSİAD da iktisadi ve toplumsal dinamikler arasındaki ilişkiden ve bu yapılar arasındaki dengeyi sağlama ihtiyacından dolayı kurulmuştur. MÜSİAD gibi kurumların amacı, kapitalizmin getirdiği dayatmalara karşın, iş dünyasında dini ve milli değerleri koruyarak, geliştirerek ve ahlaki prensiplere uygun şekilde iş yapmayı sağlamaktır” diye konuştu.