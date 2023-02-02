Musalar Mahallesi suya kavuştu

ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri; yaz aylarında su ihtiyacı tankerle karşılanan Musalar Mahallesi’nde yaptığı sondaj çalışması ile kaliteli içme ve kullanma suyuna ulaşarak mahallenin su sorununu tamamen ortadan kaldırdı.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri; ilçe merkezi ve mahallelerde su sıkıntısı yaşayan vatandaşları kaliteli içme suyuna kavuşturmak amacıyla çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında uzun süredir su ihtiyacı tankerle karşılanan Odunpazarı ilçesi Musalar mahallesinde yapılan sondaj ile kaliteli içme ve kullanma suyuna ulaşan ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni içme ve kullanma suyu iletim, dağıtım ve enerji nakil hatları yapım çalışmalarını da kısa bir süre içerisinde bitirerek bir mahallenin daha su sorunu çözüme kavuşturdu.

Musalar Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Yıldız, mahallesinin yeni su kaynağına kavuşmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtirken kaynak sularının kurumasından dolayı uzun süredir su sorunu yaşadıklarını ifade etti.

Muhtar Yıldız, “Uzun süredir devam eden yetersiz içme ve kullanma suyu sorunundan dolayı mahalle olarak büyük sıkıntı yaşamaktaydık. ESKİ ekipleri mahallemizde farklı yerlerde sondaj çalışmaları yaptı. Fakat mahallemizin toprak altı yapısından dolayı bir türlü sağlıklı suya ulaşamadılar. ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin sağlıklı su arayışı aralıksız devam etti. Bu süreçte ekipler bir yandan sağlıklı su arayışına devem ederken, bir yandan da tankerlerle mahallemize su taşıyarak bizi susuz bırakmadı. Mahalle halkım adına başta Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hocam olmak üzere ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve ekiplerine çok teşekkür ederim.” dedi.