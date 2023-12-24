Musacalı’da altyapı sonrası üst yapı

MASKİ Genel Müdürlüğü ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı mahallesinde 28 Milyon TL bedelle alt ve üstyapı yatırımı yapıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallede yaklaşık 50 bin metrekarelik üstyapı işi de tüm hızıyla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı yatırımlarla mahallelerin modern bir görünüme kavuşmasına ve sorunlara kalıcı çözüm getirmeye devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen ‘154 Mahalle Projesi’ kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı mahallesinde de 28 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle alt ve üstyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı mahallede yaklaşık 50 bin metrekarelik üstyapı işi de hızla ilerliyor.

YAKLAŞIK 50 BİN METREKARE KİLİT PARKE DÖŞEME ÇALIŞMASI

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “28 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle Musacalı mahallemize altyapı çalışmaları kapsamında 10 kilometrelik içme suyu hattı, 8 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme işi yaptık. Öte yandan mahalleye 750 ve 500 kişilik fosseptik montajı da yapıldı. Yaklaşık 50 bin metrekarelik kilit parke döşeme işimiz de ekiplerin özverili çalışmalarıyla hızla ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde mahallelerimizi yepyeni görünüme kavuşturmaya devam edeceğiz” dedi.