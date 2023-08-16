Muratpaşalı çocuklar sanatla iç içe
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları yaz tatilinde müzik, tiyatro, resim ve seramik sanatlarıyla tanıştıran yaz kursları 5 sanat merkezinde devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları bilgisayar başından kaldıran, cep telefonlarını bir kenara bıraktıran Doğa Kampı’nın yanı sıra onların yaz tatilinde gelişimlerini destekleyecek yaz kursları da devam ediyor.
Kurslar bu dönem, Değirmenönü Kültür Merkezi, Şirinyalı, Perge, Meltem ve Çağlayan sanat merkezlerinde açıldı.
Gitar, bağlama, keman, halk dansları, salon dansları, yaratıcı drama, uygulamalı tiyatro, darbuka, solfej, resim, taş boyama, seramik ve heykel branşlarında açılan kurslara 982 öğrenci devam ediyor.
Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öncülüğünde kültür merkezine dönüştürülen Değirmenönü’de,Itri’nin Aşık Veysel’in, Levent Kırca’nın, Fikret Otyam’ın isimlerini taşıyan salonlarda çocuklarbir yandan gitar, diğer yanda keman başka bir noktasında ise drama kurslarına katılıyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Kasımpasa
|1
|3
|4. A.Demirspor
|1
|3
|5. Fenerbahçe
|1
|3
|6. Beşiktaş
|1
|3
|7. Trabzonspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Konyaspor
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Sivasspor
|1
|1
|12. Galatasaray
|1
|1
|13. Kayserispor
|1
|1
|14. Ankaragücü
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Rizespor
|1
|0
|17. Antalyaspor
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. Başakşehir
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Çorum Belediyespor
|1
|3
|2. Adanaspor
|1
|3
|3. Manisa FK
|1
|3
|4. Gençlerbirliği
|1
|3
|5. Şanlıurfaspor
|1
|3
|6. Bodrumspor
|1
|3
|7. Eyüpspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|1
|3
|9. Bandırmaspor
|1
|1
|10. Erzurumspor
|1
|1
|11. Altay
|1
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. M. United
|1
|3
|8. Brentford
|1
|1
|9. Tottenham
|1
|1
|10. Bournemouth
|1
|1
|11. Chelsea
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. West Ham United
|1
|1
|14. Nottingham Forest
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. Wolves
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Rayo Vallecano
|1
|3
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Valencia
|1
|3
|7. Cadiz
|1
|3
|8. Girona
|1
|1
|9. Las Palmas
|1
|1
|10. Mallorca
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Sevilla
|1
|0
|15. Villarreal
|1
|0
|16. Deportivo Alaves
|1
|0
|17. Granada
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0