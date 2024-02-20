Muratpaşa’da atölyeler serisi başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde 22 Şubat Perşembe itibariyle atölye serisi başlatıyor. Öğrenme süreçlerini ve kültürel eğitimleri desteklemek amacıyla başlatılan atölyeler, yaratıcılığın geliştirilmesine, birlikte öğrenme ve etkileşime olanak sağlıyor. Kişisel gelişimden nefes ve meditasyona kadar 6 farklı alanda uygulama imkanı sunulacak programın ilk konusu ise ‘Kaygılı beyin susar mı?’ başlıklı kişisel gelişim atölyesi olacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi organizasyonuyla yetişkin ve çocuklara yönelik düzenlenen atölyeler ücretsiz uygulanacak. Kişisel gelişim, string art sanat atölyesi, masal atölyesi, nefes ve meditasyon ve oyunculuk ve yaratıcılığın ele alınacağı beden atölyesi olmak üzere 6 farklı alanda gerçekleşecek programın ilkini ise Nöroloji Uzmanı Dr. Timur Yılmaz gerçekleştirecek. ‘Kaygılı Beyin Susar mı?’ başlığı altında incelenecek kişisel gelişim atölyesi 22 ve 26 Şubat tarihlerinde saat 18.00-20.00 arasında düzenlenecek.

24 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde, bir dönem çivili tahtaya iplerle motifler yapılarak ilkokul derslerinde popülerleşen string art sanat atölyesi düzenlenecek. Çiğdem Ataman ve Masum Ataman çiftinin gerçekleştireceği sanat atölyesine 13 yaş ve üzeri çocuklar katılabilecek. Tuğçe Dural’ın rehberliğinde gerçekleşecek nefes ve meditasyon atölyesi 27 Şubat’ta gerçekleşecek.

Gizem Başbuğa’nın çocuklara ve büyüklere masallar olarak iki farklı kategoride gerçekleştireceği masal atölyesinin çocuklar için düzenlenen grubuna 4 yaş ve üzeri katılabilecek. Büyüklere masallar atölyesinde, kadınların varoluşu ve toplumdaki yeriyle ilgili tespitlerde bulunan, vahşi kadın arkeitipine dair mit ve öyküleri içeren Clarissa Pinkola Entes imzalı “Kurtlarla Koşan Kadınlar” kitabından masallar yer alacak. İki kategoride gerçekleşecek masal atölyesi 10 Mart’ta yapılacak.

‘Oyuncunun Estetik Makinesi: Beden Atölyesi’ başlıklı atölyede ise Deniz Büyükuysal Lişesivdin, bedenin olanakları ve yaratılıcılığı üzerinde duracak. Fiziksel tiyatro üzerinden ilerleyecek olan atölye 16,17,23 ve 24 Mart tarihlerinde birbirinin devamı niteliğinde 4 ders olarak gerçekleşecek. Katılımların kontenjanla sınırlı olduğu atölyelere başvurular 0242 350 07 48 irtibat numarası üzerinden yapılabilecek.