Muratpaşa İran Film ve Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İran Film ve Sanat Festivali’nin açılışında “Dünyanın farklı coğrafyalarında savaş var ama Muratpaşa’mızda mutlak ve tartışmasız barış var” dedi.ANTALYA (İGFA) - İran ve Komşu Ülkeler Dostluk Derneği’nin düzenlendiği İran Film ve Sanat Festivali, Murapaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başladı.

Pazar günü sona erecek festivalin açılışında konuşan Başkan Uysal, öncelikle 21 Mart Nevruz Bayramı’nı kutladı. Uysal, “Nevruz, uyarış, bereket, dostluk, birlik ve beraberlik neye sayarsanız, insanın içindeki bütün taze, diri, barışçı duyguların sembolü Nevruz’unuz kutlu olsun” diye konuştu.

Muratpaşa’da bütün kültürel öğelerin, Türkiye’nin ve dünyanın başka coğrafyalarından gelen insanların barış içinde birlikte yaşadığının altını çizen Başkan Uysal, “Dünyanın farklı coğrafyalarında savaş var ama Muratpaşa’mızda mutlak ve tartışmasız barış var. Buna katkı koyduğunuz için, varlığınız için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Uysal, İran sinemasını uzun yıllardır büyük ilgiyle takip ettiğini de belirterek, “Çok şaşırtıcı vebaşarılı bir sinema” dedi.