Muratpaşa ebru ve keçe sanatını Bulgaristan'da tanıttı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Bulgaristan’da düzenlenen 18. Uluslararası Geleneksel Zanaatlar Festivali’ne geleneksel Türk sanatlarından ebru ve keçeyi taşıdı.ANTALYA (İGFA) - Bulgaristan Gabrovo Belediyesi ve Müze İdaresinin daveti üzerine festivale Muratpaşa Belediyesi adına ebru sanatçısı Mukadder Kavas ve ıslak keçe sanatçısı Yasemin Zaim katıldı.

Aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi’nin 26-29 Ekim tarihlerinde 8’incisini düzenleyeceği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’nin katılımcı şehirlerinden olan Gabrova’da düzenlenen festivalde, 4 gün süresince ebru ve ıslak keçe sanatı ziyaretçilere tanıtıldı.

Geleneksel zanaatlar Festival ile uluslararası işbirliklerini sivil toplum alanında da geliştirmek, bölgenin sanat geleneklerinin ve kültürel mirasının uluslararası tanıtımına katkı sağlamak, sanatçı ve zanaatkarlara sanatlarını icra edebilecekleri yeni olanaklar ve uluslararası tecrübe ve deneyim kazandırması amaçlanıyor.