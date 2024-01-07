Muratpaşa'da 'Turunç' çözüm

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 10’uncu yılına giren ‘yönetişim sistemi’ Turunç Masa’yla, sadece 2023’te, 185 bin 72 kişi belediye gerek kalmadan işlerini çözdü.ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Belediye Başkanı Ümit Uysal, bir halkla ilişkiler ve iletişim projesi olan Turunç Masa’yı 17 Kasım 2014’te uygulamaya almıştı. Muratpaşa'nın başvuru masası ilçe sakinlerinin istek ve şikayetlerini çözüme kavuştururken, aldığı önerileri de herkese eşit bir şekilde yerine getirmeye gayret ediyor.

Antalya’nın 520 bini aşkın nüfusuyla kent hayatının merkezi olan ilçede Turunç Masa, 2023 yılında 185 bin 72 kişinin talebini kayda alırken, talebi alınan her ilçe sakinin işini çözdüklerini belirten Belediye Başkanı Ümit Uysal, Turunç Masa’nın Türkiye’nin en disiplinli ve sistematik yönetişim sistemi olduğunu belirterek, “Bu Türkiye’miz için yönetişim devrimi oldu” dedi.

Yönetişimin verimlilik, etkinlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik kavramlarına içeren bir etkileşim olduğunu belirten Başkan Uysal, “Halkın iradesine göre belediyeyi şekillendiriyoruz. Turunç Masa’nın bu anlamda bir özelliği de demokratik olmasıdır. Herkes, her koşulda ulaşabilir. Bunun Antalya’mıza ve Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyorum” dedi.