Muratpaşa'da spor okulları başlıyor
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 2024 yılı ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında, çocuk ve yetişkin gruplar için kentin 19 ayrı noktasında 23 ayrı branşta kurs açacak. Kayıtların 29 Ocak’ta başlayacağı spor okullarında yoga, pilates, aerobik, su cimnastiği ve buz pateni de yer alıyor.Antalya (İGFA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sporda toplumcu yaklaşım modelinin en büyük organizasyonlarından spor okullarında ilkbahar dönemi başlıyor. Kayıtların 29 Ocak’ta başlayacağı spor okullarına başvurular Turunç Masa üzerinden yapılabilecek. İlkbahar dönemi spor okullarında 5 Şubat’ta başlayacak eğitimler 14 Haziran da son bulacak.
Muratpaşa Belediyesi, ilkbahar dönemi spor okullarının açacağı 23 branşın içerisinde futbol, voleybol, basketbol, tenis, badminton gibi branşların yanı sıra boks, kick boks, judo, karate gibi savunma sporları da yer alıyor. Ayrıca branşların arasında yüzme, su cimnastiği gibi su sporları ve son dönemde özellikle kadınlar tarafından rağbet gören yoga, pilates, squash, aerobik gibi dallarda da kurslar açılacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|20
|53
|2. Galatasaray
|20
|51
|3. Trabzonspor
|20
|37
|4. Beşiktaş
|21
|35
|5. Rizespor
|21
|32
|6. A.Demirspor
|21
|30
|7. Antalyaspor
|20
|29
|8. Kayserispor
|20
|29
|9. Kasımpasa
|21
|29
|10. Başakşehir
|21
|27
|11. Ankaragücü
|21
|25
|12. Sivasspor
|20
|25
|13. Alanyaspor
|21
|25
|14. Karagümrük
|21
|21
|15. Hatayspor
|21
|21
|16. Samsunspor
|20
|21
|17. Gaziantep FK
|20
|21
|18. Konyaspor
|20
|19
|19. Pendikspor
|21
|19
|20. İstanbulspor
|20
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|45
|2. Kocaelispor
|19
|36
|3. Göztepe
|18
|35
|4. Ahlatçı Çorum FK
|19
|33
|5. Bodrumspor
|19
|32
|6. Sakaryaspor
|18
|32
|7. Bandırmaspor
|19
|30
|8. Gençlerbirliği
|18
|28
|9. Boluspor
|19
|26
|10. Ümraniye
|18
|23
|11. Erzurumspor
|19
|23
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Adanaspor
|18
|20
|14. Keçiörengücü
|18
|19
|15. Şanlıurfaspor
|18
|16
|16. Tuzlaspor
|18
|16
|17. Altay
|18
|11
|18. Giresunspor
|19
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|20
|34
|7. M. United
|21
|32
|8. Brighton
|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|20
|49
|2. Real Madrid
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|21
|41
|4. Barcelona
|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
|6. Real Sociedad
|21
|35
|7. Valencia
|21
|32
|8. Las Palmas
|21
|31
|9. Real Betis
|20
|31
|10. Getafe
|19
|26
|11. Deportivo Alaves
|21
|23
|12. Rayo Vallecano
|20
|23
|13. Osasuna
|19
|22
|14. Villarreal
|21
|20
|15. Mallorca
|21
|20
|16. Celta Vigo
|21
|17
|17. Sevilla
|20
|16
|18. Cadiz
|21
|15
|19. Granada
|20
|11
|20. Almeria
|20
|6