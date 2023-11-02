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Muratpaşa'da Muhtar Metin Kök’ün ismi parkta yaşayacak
YAŞAM 02.11.2023, 16:14
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, ağustos ayında hayatını kaybeden Meydankavağı Muhtarı Metih Kök’ün ismini mahallesinde bir parka verdi.ANTALYA (İGFA) -Antalya’nın 30 bine yaklaşan nüfusuyla en büyük mahallelerinden biri olan Meydankavağı’nın muhtarı Metin Kök, ağustos ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.
Mahallenin sevilen muhtarının adı Muratpaşa Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantısında aldığı kararla şimdi mahallesinde yaşamaya devam edecek.
Oy birliğiyle alınan kararla 1592 ve 1591 sokakları kesişiminde bulunan parka ‘Muhtar Metin Kök’ ismi verildi.
Kararın ardından Kök’ün ailesi Belediye Başkanı Ümit Uysal ve siyasi partilerin grup sözcülerine teşekkür çiçeği takdim etti.
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