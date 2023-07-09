Muratpaşa'da Falez 3 Park'ta büyük değişim

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın doğa harikası falez sahil bandında yer alan Falez 3 Park’ta belediyenin son aşamaya gelen yenileme çalışmalarını inceledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Erdal İnönü Kent Parkı’ndan Düden Park’a uzanan yaklaşık 5 kilometrelik falez sahil bandı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bisiklet ve yürüyüş yollarını yenileyip altyapı çalışmalarının ardından bant boyunca uzanan eski Lara Caddesi’ni sıfırdan asfaltlayan Muratpaşa Belediyesi, Falez 3 Park’ta başladığı peyzaj çalışmaların da sonuna geldi.

Yapılan yenileme ve peyzaj düzenlemesiyle bambaşka bir görünüme kavuşan parkta, belediyenin tesislerinde yetiştirdiği bin farklı türlerde çalı bitkisi, 6 bin 500 mevsimlik çiçek kullandı. Yine belediye atölyelerinde yapılan 27 masalı bankı parka yerleştiren Muratpaşa Belediyesi, 16 çöp kovasının da montajını yaptı. 78 aydınlatma direğinin yerleştirildiği parkta son aşamaya gelen çalışmaları inceleyen Başkan Uysal, falez bandının bütünlüklü bir yaşam alanı haline geldiğini söyledi.

Her biri belediye işletmesi olan Deniz Yüzü ve Dağ Yakası kafeleri, mavi bayraklı 5 falez plajı, parklarıyla falez bandının Antalya’nın en önemli kentsel alanlarından biri olduğunu belirten Başkan Uysal, “Tüm bunları gerçekleştirirken belediyemizin ulaştığı üretim kapasitenin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Tesislerimizde ürettiğimiz bitkileri, atölyelerimizde yaptığımız bankları kullandık” diye konuştu.